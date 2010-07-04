США виділять 2 мільярди доларів на сонячну енергію

Президент США Барак ОБАМА оголосив про виділення двох мільярдів доларів на розвиток сонячної енергетики, передає Бі-бі-сі.

У планах американської влади створення найбільшої в світі сонячної електростанції, яку планує побудувати в штаті Арізона компанія Abenoga Solar. Ця електростанція забезпечуватиме електроенергією 70 тисяч будинків.

Інша компанія Abound Solar Manufacturing збудує в Колорадо та Індіані заводи інноваційних тонкостінних сонячних батарей у вигляді найтоншої плівки.

Фінансування "сонячної" станції здійснюватиметься урядовими фондами, створеними для стимулювання економіки США під час рецесії.

Ще під час передвиборної кампанії президент Обама пообіцяв створити робочі місця у сфері виробництва екологічно чистої енергії. У суботу він сказав: «Ми боротимемося щосили, щоб робочі місця і виробництво майбутнього створювалися у нас, в Америці».

За словами Обами, завдяки обом проектам буде створено більше п`яти тисяч нових робочих місць.

Американське виробництво відновлюваних джерел електроенергії має сильного конкурента в особі Китаю.