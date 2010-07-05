Домени в зоні ".РФ" продаватимуться по завищених цінах

Доменні імена в зоні .РФ протягом кількох місяців від початку вільної реєстрації продаватимуться за завищеними цінами – це допоможе захиститися від кіберсквотерів. Частину грошей, одержаних від «розпродажу», буде передано на добродійність.

Координаційний центр національного домена мережі інтернет ухвалив «принципове рішення» щодо періоду преміальної реєстрації, коли почнеться вільна реєстрація доменів в зоні .РФ для всіх охочих, зазначається в повідомленні організації. Цей період орієнтовно почнеться в жовтні 2010 р. і завершиться до кінця року.

Як розповіли CNews в координаційному центрі, на етапі преміальної реєстрації домени продаватимуться за схемою «голландського аукціону»: на початку реєстрації за домен призначається завищена ціна, яка з часом автоматично знижуватиметься. Робиться це для того, щоб не дати кіберсквотерам заробити на доменах у кирилічній зоні. За інформацією від представників центру, під «розпродаж» потраплять всі без винятку вільні домени. У центрі чекають, що вжиті ними заходи дадуть змогузареєструвати доменні імена саме тим особам, яким вони справді потрібні.

Перші сайти з кирилічними іменами були запущені 13 травня 2010 р. Вони були зареєстровані в рамках першого етапу пріоритетної реєстрації, який стартував у листопаді 2009 р. Тоді домени могли зареєструвати тільки держоргани і власники товарних знаків з кирилицею. Другий етап пріоритетного резервування доменів у зоні .РФ почався в травні. У рамках цього етапу зареєструвати домен можуть власники товарних знаків з символами на латиниці, федеральні ЗМІ і громадські організації. Пріоритетна реєстрація завершиться 16 вересня, після чого стартує відкрита реєстрація для всіх охочих.