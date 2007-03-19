Відвідувачів Kyiv Automotive show обманюють?

Рекламне агентство «НОВА» вважає, що Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) порушила авторські права агентства, використовуючи назву Kyiv AUTOMOTIVE show. Крім того, заявивши про організатора виставки з ідентичною назвою «ВААІД-Експо», асоціація вводить в оману експонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в УНІАН заявив 15 березня співвласник рекламного агентства «НОВА» Георгій УЧАЙКІН.

За його словами, в 2005 році компанія під назвою «ВААІД Експо» була зареєстрована РА «НОВА».

Як сказав Г.УЧАЙКІН, компанія «ВААІД Експо» була створена і зареєстрована рекламним агентством як керуюча компанія з підготовки і проведення автомобільної виставки AUTOMOTIVE Ukraine Kyiv 2006. «1-4 червня 2006 року на території виставкового комплексу «Київекспоплаза» відбулася Перша спеціалізована виставка офіційних автомобільних імпортерів і дилерів України Automotive Ukraine Kyiv 2006. Відвідувачі, учасники і засоби масової інформації високо оцінили рівень виставки і роботу організаторів у рамках даного проекту, зазначив Г.УЧАЙКІН. Фундаментом такого результату стала розроблена РА «НОВА» і схвалена Правлінням Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) концепція щорічної автомобільної виставки.

Можливість успішно реалізувати проект AUTOMOTIVE Ukraine Kyiv 2006, при низькій вартості участі у виставці, і дозволило існування тандему ВААІД і РА «НОВА», при якому бюджет виставки не включав витрати на розробку і реалізацію проекту і виконувався штатом РА «НОВА», а Асоціація, в свою чергу, сприяла залученню учасників виставки. Для повноцінного функціонування такого тандему і було створено підприємство «ВААІД Експо», функції з реєстрації і управління яким були покладені на РА «НОВА», повідомив Г.УЧАЙКІН.

За його словами, 22 лютого 2007 року правлінням ВААІД було офіційно оголошено про проведення Другої виставки офіційних автомобільних імпортерів і дилерів України в травні цього року.

Як сказано в прес-релізі, поширеному РА «НОВА»: «Використовуючи розроблену РА «НОВА» документацію під загальною назвою AUTOMOTIVE (концепція виставки, назва, прес-реліз, пропозиція для учасників, спонсорський пакет тощо) компанія з ідентичною назвою вводить в оману майбутніх експонентів, приписуючи собі досягнення виставки 2006 року.

Враховуючи те, що непомітне, на перший погляд, підтасовування фактів і дезинформація ринку ставить під загрозу 15-річну репутацію РА «НОВА», вважаємо необхідними проінформувати потенційних експонентів, спонсорів і ЗМІ про те, що до того, що відбувається, організатори виставки AUTOMOTIVE Ukraine Kyiv 2006 ніякого відношення не мають».

«Звідси випливає висновок, що термін «друга» виставка не відповідає дійсності. Оскільки люди, яким належить її організовувати, рекламувати і контролювати роботу десятків підрозділів, задіяних у виставці, робитимуть це вперше. Примітним є той факт, що організатором виставки заявлена компанія «ВААІД-Експо» (ВААІД дефіс Експо). Таким чином, на сьогодні на ринку існують дві компанії з ідентичною назвою («ВААІД Експо» і «ВААІД-Експо»), які працюють в одному й тому ж сегменті», - наголошується в прес-релізі.

Керівництво РА «НОВА» переконано, що відсутність реальної інформації про стан справ завдає шкоди, насамперед, рядовим учасникам виставки, які розраховують одержати продукт мінімум тієї ж якості, що й минулого року.

У свою чергу, керуючий партнер патентно-юридичної фірми “P&M Partners” Олександр МОЛОТАЙ, зокрема, повідомив, що проаналізувавши дії ВААІД, юристи “P&M Partners” дійшли висновку, що Асоціація порушує цілий ряд авторських прав РА «НОВА». «Ми вважаємо, що порушене авторське право РА «НОВА» на назву і концепцію проведення виставки Kyiv AUTOMOTIVE show, яке підтверджено авторським свідоцтвом виданим Державним департаментом інтелектуальної власності».

Крім того, були порушені майнові права РА «НОВА» на торгову марку AUTOMOTIVE Ukraine шляхом подачі заявки на реєстрацію аналогічної торгової марки. Ми вважаємо, що назва компанії «ВААІД-Експо» є схожою настільки зі створеною і зареєстрованою РА «НОВА» компанією «ВААІД Експо», що її легко можна сплутати - зазначив О.МОЛОТАЙ.

При цьому він висловив переконання в тому, що в разі переходу спору між ВААІД і РА «НОВА» в площину судового розгляду закон буде на стороні агентства «НОВА».

Відповідаючи на запитання журналістів, Г.УЧАЙКІН зазначив, що цього року РА "НОВА" точно не проводитиме автомобільну виставку AUTOMOTIVE Ukraine Kyiv. "Ми можемо самостійного організувати цей захід, оскільки в нас налагоджений прямий контакт з експонентами, але робити цього не будемо у зв`язку з тим, що до травня залишається дуже мало часу. У такий короткий термін ми не зможемо забезпечити проведення виставки на належному рівні", - сказав Г.УЧАЙКІН.

Що стосується наступного року, то, як сказав він, "час покаже".