Шварценеггер допоможе Росії з опануванням високих технологій

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шваценеггер оголосив про свій намір відвідати Росію, щоб встановити зв`язки з компаніями, які намагаються впровадити в російську індустрію високі технології. За його словами, візит відбудеться після поїздки до Китаю, Японії і Південної Кореї, наміченої на період з 9 по 15 вересня, повідомляє Газета.ру з посиланням на Los Angeles Times.

Як заявив Шварценеггер, необхідно використати інтелектуальну потужність і технології Каліфорнії, щоб сформувати ділові відносини з російськими високотехнологічними компаніями.