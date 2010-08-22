Тихонов про глобалізацію, інформаційну безпеку і спецзв'язок

Віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ вважає, що в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого використання інформаційних технологій особливого значення набувають питання інформаційної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, на цьому урядовець наголосив під час урочистих зборів особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, присвячених Дню Незалежності України.

За словами віце-прем`єра, наразі інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя громадян. «Протягом дев’ятнадцяти років розвивається наша держава, її економіка, в тому числі й інформаційні технології», – зазначив В.ТИХОНОВ.

Він висловив упевненість, що «кожен з працівників відчуває гордість та особисту відповідальність за доручену справу, робить гідний внесок у захист інформації в державі, а результати цієї роботи свідчать про високий рівень професіоналізму».

Віце-прем`єр-міністр побажав працівникам Служби здоров’я, успіхів, творчої наснаги та добра.