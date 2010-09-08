Впродовж нинішнього літа «Укртелеком» розширив магістральні і зовнішні канали до 120 Гбіт/сек, що є найвищим показником серед усіх провайдерів України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, для поліпшення якості надання сервісів усім абонентам мобільного зв`язку компанії, зокрема і для користувачів безлімітних пакетів «ОГО!Мобільний», значно розширена мобільна мережа «Укртелекому». Так, у 4 рази збільшена пропускна спроможність між ядром мобільної мережі і зовнішніми каналами Інтернет. Завдяки цьому покращала якість сервісів мобільного Інтернету, особливо чутливих до передачі великих обсягів даних (перегляд відео он-лайн, завантаження фільмів і музики, Інтернет-телефонія і відеоконференції). До того ж, значно скоротився час реакції (ping), яка підвищує комфортність в он-лайн іграх, чатах й ін.

Також спеціально для абонентів, які зацікавлені в обміні великою кількістю інформації, компанія «Укртелеком» запровадила новацію – можливість незалежно від обраного тарифного плану обмінюватися інформацією на максимально доступній швидкості до 24 Мбіт/сек у мережах Peer-to-Peer і при завантаженні інформації, розміщеної на ресурсах центру «Укртелекому». Ця можливість одержала назву «Мережа ОГО!» і доступна всім абонентам домашнього Інтернету «ОГО!» в обласних центрах, Києві і в деяких інших містах.

Крім того, завдяки оптимізації фіксованої мережі була запроваджена ще одна новація – для всіх тарифних планів встановлений новий єдиний поріг швидкості на передачу інформації в мережу Інтернет – до 3 Мбіт/сек.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку й ін.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки - 456,4 млн. грн.

Чистий прибуток «Укртелекому» за 1 півріччя 2010 року становив 47,973 млн. грн., дохід компанії за цей період (з урахуванням ПДВ й інших зборів) становив 4,03 млрд. грн.

Кількість абонентів Інтернет у компанії становить близько 1 млн. користувачів.