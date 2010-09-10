Україна в жовтні запустить супутник

Запуск українського супутника дистанційного зондування Землі "Січ-2" з космодрому Байконур запланований на жовтень 2010 р. Про це у четвер повідомив радник генерального директора Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов під час "круглого столу" в рамках підготовки до виставки "Авіасвіт-XXI".

За його словами, апарат виведе в космос ракету-носій "Дніпро". Е.Кузнєцов зазначив, що Україна і Німеччина мають намір спільно використовувати інформацію з українського супутника, а також з угруповання з 5 космічних апаратів RapidEye, запущених в минулі роки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

"Січ-2" розробляється у складі космічної системи спостереження за Землею в оптичному діапазоні державним конструкторським бюро "Південне" і виготовляється виробничим об`єднанням "Південний машинобудівний завод".