Іран стверджує, що проти нього розв'язано "електронну війну"

Комп`ютерний вірус Stuxnet вразив ряд комп`ютерів працівників першої іранської атомної електростанції в Бушері. Проте, як передає Радіо "Свобода" з посиланням на керівництво АЕС, комп`ютерні системи, які безпосередньо регулюють роботу станції, залишилися не зачеплені вірусом.

Експерти Ірану в галузі комп`ютерної безпеки зустрілися цього тижня і обговорили способи видалення з системи шкідливого комп`ютерного коду, що одержав назву Stuxnet, здатного узяти під контроль роботу ряду підприємств.

Влада Ірану заявляє, що проти країни розв`язано "електронну війну". Раніше деякі західні експерти зазначали, що вірус Stuxnet настільки складний, що його розробка може бути плодом цілеспрямованих зусиль тієї чи іншої держави.

Як зазначається в повідомленні Associated Press, цей різновид комп`ютерного черв`яка з`явився в липні 2010 року і відтоді неодноразово використовувався в хакерських атаках в Ірані, Індонезії, Індії та США.