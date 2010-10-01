Янукович оголосив 2011 р. Роком освіти та інформаційного суспільства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”.

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Цим Указом “з метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій” в Україні 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.

Також підтримано ініціативу освітянської громадськості, Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України щодо проведення у березні 2011 року Всеукраїнського з`їзду працівників освіти.

Указом Кабінету міністрів України доручено розробити та затвердити до 15 грудня 2010 року план заходів з проведення у 2011 році в Україні Року освіти та інформаційного суспільства, передбачивши, зокрема, заходи щодо створення умов для підвищення комп`ютерної грамотності населення, підготовки та проведення Всеукраїнського з`їзду працівників освіти, в тому числі вирішення в установленому порядку питання фінансування таких заходів.

Також уряду доручено здійснити комплекс заходів із забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, в тому числі розробити та затвердити в установленому порядку державні цільові програми, спрямовані на розвиток дошкільної та професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення роботи з обдарованою молоддю, підвищення якості природничо-математичної освіти, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, підтримку входження провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі.

Міністерству освіти і науки України доручено вжити разом із місцевими органами виконавчої влади за участю Національної академії педагогічних наук України, органів місцевого самоврядування заходів щодо створення умов для забезпечення виконання вимог закону стосовно обов`язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, проведення необхідної роз`яснювальної роботи серед населення стосовно форм і методів такої освіти, прав і обов`язків батьків, а також розробити план заходів із впровадження єдиної інформаційної системи управління освітою. Окрім того доручено створити до 1 травня 2011 року відкриту єдину державну електронну базу освіти та удосконалити до 15 листопада 2010 року умови прийому до вищих навчальних закладів України, оптимізувавши, зокрема, строки проведення вступної кампанії.

Міністерству внутрішніх справ України доручено за участю правоохоронних органів активізувати роботу з виявлення фактів використання підроблених документів про освіту.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям доручено забезпечити до 31 грудня 2010 року перегляд програм Автономної Республіки Крим, регіональних програм з питань розвитку освіти, розроблення нових програм з цих питань, зокрема із запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, а також проаналізувати до 1 листопада 2010 року стан дошкільної освіти в регіонах, розробити плани дій щодо поліпшення її якості, передбачивши, зокрема, заходи з відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють, а також з будівництва нових закладів.