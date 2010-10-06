Нобелівську премію з хімії розділили американець і два японці
15:51, 06 жовтня 2010Наука та IT
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Працюють в галузі органічного синтезу
Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2010 рік стали американський вчений Річард ХЕК і японські вчені Ейїті НЕГІСІ і Акіра СУЗУКІ.
Як оголосив Нобелівський комітет, вони нагороджені за дослідження реакцій крос-сполучення в галузі органічного синтезу, передає Радіо «Свобода».
Завдяки роботам цих науковців з`явилися можливості отримання більш чистих хімічних речовин, що знайшло широке застосування в таких сферах, як фармакологія, виробництво добрив, використання органічних компонентів в електронній промисловості.
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