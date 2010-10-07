Власник сайту отримав два роки за розміщення телефонної бази

Каховський міськрайонний суд Херсонської області до 2 років позбавлення волі засудив жителя м. Каховка, який у червні 2010 року розмістив на своєму сайті електронну копію державної бази даних телефонних номерів абонентів Херсонського філіалу ВАТ "Укртелеком".

Про це УНІАН повідомив керівник прес-групи управління СБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО.

Згідно з повідомленням, справа була порушена СБУ за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп`ютерах, мережах або носіях такої інформації).

Вирок набув чинності.