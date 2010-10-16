Пентагон розробляє керовані кулі

Агентство перспективних розробок при Міністерстві оборони США (DARPA) оголосило про розробку керованих куль для снайперської зброї. Футуристичний проект реалізується в рамках програми "Досягнення граничної точності озброєнь" (кодова назва - EXACTO), яка має завдання забезпечити "максимальну ефективність снайперських підрозділів при підвищенні їх безпеки". Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-реліз DARPA.

Як повідомляється, фахівці DARPA розробляють керований боєприпас для зброї калібру 0,50 дюйма (12,7 мм). Завдання розробників - "дати снайперам можливість вражати мішені, які рухаються на високих швидкостях, в складних природних умовах, зокрема, за сильного вітру". Як наголошується в прес-релізі, поки що точність снайперського вогню "принципово обмежена" випадковими змінними, такими як швидкість і напрям вітру або відхилення фізичних характеристик набоя (в т.ч. пороху і кулі) від еталону.

"Війни в Іраку і Афганістані довели необхідність добре підготовлених і оснащених снайперів", - затверджує менеджер програми.

Програма розробки керованої снайперської кулі ведеться в два етапи, перший з яких нещодавно закінчився розробкою реалістичного концепту нового боєприпасу та випробуванням його за допомогою комп`ютерного моделювання. Другий етап передбачає створення фізичних зразків керованого снаряда і тестування цілісної системи EXACTO.