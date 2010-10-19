Веб-проект Тимошенко тестуватиметься ще 10 днів
Повідомляє офіційний сайт
Проект лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО "Україна третього тисячоліття" почне працювати з 27 жовтня.
Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
"На X з`їзді Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" 17 жовтня було презентовано концепцію нового проекту "Україна третього тисячоліття", який стане спільною розробкою інтелектуальних кіл громадянського суспільства пакету найактуальніших для України законопроектів та проекту нової Конституції", - йдеться у повідомленні.
На сайті повідомляється, що зараз цей проект працює у тестовому режимі.
"Фахівці юридичної та технічної сфер вивчають й удосконалюють функціональні можливості Інтернет-майданчика і готують відповідні матеріали для розміщення на сторінках проекту. Презентацію, присвячену початку роботи проекту заплановано на 27 жовтня", - повідомляється на сайті.