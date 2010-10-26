До двох років обмеження волі засуджено хакера в Сумах

Набув чинності вирок Зарічного районного суду міста Суми за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно громадянина України, який несанкціоновано втручався у роботу одного з провідних інформаційних порталів на Сумщині.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Сумській області, у квітні 2010 року житель Сум незаконно проникнув до сервера інформаційного порталу та отримав повний доступ до всіх файлів, у тому числі конфіденційних. Він скопіював резервну копію на жорсткий диск власного комп’ютера.

Згідно з вироком, зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та засуджено до двох років обмеження волі.