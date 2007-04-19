Американські РЛС можуть бути розміщені не тільки на Кавказі

Американські радіолокаційні станції (РЛС) як елемент системи ПРО в Європі можуть бути розміщені не тільки на Кавказі, заявив директор американського агентства з протиракетної оборони (ПРО) генерал-лейтенант Генрі Оберінг.

"РЛС може бути не тільки на Кавказі, а й в іншому регіоні", - сказав Оберінг журналістам в Брюсселі. За його словами, йдеться про створення мобільної РЛС, яка може бути встановлена за кілька років.

Але будуть й інші, стаціонарні РЛС, додав він.

Крім країн Східної Європи, плановане розміщення елементів системи ПРО перекриватиме від ракетних ударів територію Італії, Греції й Туреччини, повідомив Оберінг.

Як зазначив зі свого боку заступник міністра оборони США Ерік Едельман, зважаючи на стурбованість Росії, США хотіли зробити так, щоб співпраця між Вашингтоном і Москвою охоплювала "весь спектр ПРО, оскільки це спільна загроза".

РІА "Новости"