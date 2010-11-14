МВС Грузії створює комп'ютерну гру з виявленням російського шпигуна

Міністерство внутрішніх дер Грузії працює над створенням комп`ютерної гри, головними героями якої будуть поліцейські, які борються з криміналом і, зокрема, розкривають діяльність російського шпигуна в країні. Про це заявив міністр Іване МЕРАБІШВІЛІ.

Як передає телекомпанія «Імеді», за словами міністра, “в комп`ютерних іграх головними героями, як правило, є мафіозі, кримінали, які вбивають поліцейських, зламують банки і тому подібне». «Ми вирішили змінити це правило і зробити гру навпаки, де головний герой поліцейський, який не вбиває мафіозі, а вчиняє відносно них норми, передбачені законом", - заявив І.МЕРАБІШВІЛІ в інтерв`ю телекомпанії в суботу ввечері.

Міністр зауважив, що це буде “першою серйозною грузинською комп`ютерною грою”, яка називатиметься "Поліцією". Дії відбуватимуться в реальних будівлях і на реальних вулицях Тбілісі та Батумі.

За його словами важливо те, що гра буде "безкоштовною і оригінальною".

"Я переконаний, що кілька мільйонів людей у світі гратиме в цю гру", - заявив міністр, наголосивши, що з метою розповсюдження гри у світі буде створено англійську версію.

Розповідаючи про сюжет гри, він зазначив, що "звичайно будуть шпигуни і не тільки. Зокрема, буде виявлення російського шпигуна в Грузії", - сказав він.

МВС Грузії минулого тижня повідомило, що виявило десятки осіб, які співробітничають із спецслужбами Росії. В результаті масштабної операції під назвою "Енвер" було затримано 15 осіб.