Amazon.com припинила надавати хостинг ресурсові WikiLeaks

Компанія Amazon.com припинила надавати послуги хостингу інтернет-ресурсові WikiLeaks, який оприлюднив цього тижня 250 тисяч "закритих" документів з листування американських дипломатів, повідомляє Reuters.

Таке рішення компанія ухвалила з огляду на відповідний запит від голови Комітету Сенату США з національної безпеки Джозефа Лібермана, після того, як стало відомо, що WikiLeaks перевів свою базу даних на сервери американської компанії.

Як зазначає Associated Press, WikiLeaks вже підтвердив повідомлення про відмову компанією Amazon.com продовжити надавати хостинг. Сайт був недоступний протягом кількох годин, поки знову не "переїхав" на свій попередній сервер у Швеції, від якого власники WikiLeaks мусили раніше відмовитися із-за масивних хакерських атак.

Як заявили представники WikiLeaks в своєму блозі коротких повідомлень Twitter, тепер база даних сайту буде переведена на сервери в Європі. "Сервери WikiLeaks на Amazon відключені. І це свобода слова у вільній країні! Чудово! Тепер ми витратимо гроші, щоб найняти людей в Європі", - наводить їх заяву РІА "Новости".