Цифрову національну телемережу в Україні будуватиме «Зеонбуд»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України під час свого сьогоднішнього засідання ухвалила рішення видати ліцензію провайдера програмної послуги національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (Mpeg-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 ТОВ „Зеонбуд”. Нацрада офіційно підтвердила відповідність пакету документів „Зеонбуду” і представленого Плану розгортання цифрової мережі своїм вимогам.

«Конкурс оцінюю як прозорий і вдалий. Напевно, ми почуємо різні думки з його приводу, але авторитетні експерти, з якими ми спілкуємося, розділяють правильність нашого підходу до підготовки і проведення конкурсу. Компанія «Зеонбуд» зробила відмінну презентацію і запропонувала переконливий план розвитку проекту. Претензій до документів переможця немає, як і немає зауважень до всього ходу конкурсу», - заявив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Володимир Манжосов.

За даними Нацради на засіданні були розглянуті також пропозиції ТОВ ТРК „Мобільньний канал” з розгортання національної мережі цифрового телемовлення, але оскільки представники компанії на засідання не з`явилися, Національна рада заслуховувала тільки презентацію ТОВ „Зеонбуд” і одностайно її схвалила.

Таким чином, регуляторним органом ухвалено рішення видати ліцензію провайдера програмної послуги національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (Mpeg-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів віщання МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 ТОВ „Зеонбуд”, яка зобов`язана розгорнути мережу цифрового телебачення в Україні до 2015 року.