Поправка про заборону торрентів провалилась у парламенті

Минулого тижня нижня палата іспанського парламенту відхилила поправку до закону, що стосується використання технології p2p, або торрент-трекерів, пише Газета.ру з посиланням на El Pais.

Поправка до «Закону про стійку економіку» передбачала, що влада матиме право блокувати інтернет-ресурси, де є контент, що порушує авторські права. Під забороною повинні були опинитися навіть сайти, що розміщують у себе посилання на «піратські» ресурси.

Як зазначає іспанська Асоціація користувачів інтернету, проти ухвалення поправки виступили широкі верстви населення, у тому числі й соціальні групи, які не є активними користувачами інтернету і тим більше торрент-трекерів.

У зв`язку з переважанням у населення негативного ставлення до цієї законодавчої ініціативи ряд парламентських фракцій ще до голосування заявили про намір голосувати «проти».