У кількох штатах США заборонять електричні лампочки

Кілька штатів США ухвалили або мають намір ухвалити закони, що забороняють використання традиційних електричних лампочок, повідомляє в п`ятницю інформаційно-аналітичне агентство Washington ProFile.

Передбачається, що звичайні електричні лампочки, створені відомим винахідником Томасом Альва Едісоном (Thomas Alva Edison) 1879 року, замінять економічніші - флуоресцентні.

За даними агентства, штат Каліфорнія вже ухвалив такий закон і з 2012 року продаж більшості видів звичайних лампочок буде заборонений. За оцінками фахівців, завдяки ухваленню закону, 2018 року Каліфорнія витратить електроенергії на 50% менше.

Подібні законопроекти готують штати Північна Кароліна, Род-Айленд і Коннектікут. Як стало відомо агентству, 2010 року продаж звичайних лампочок буде заборонений і в Австралії, а з 2012 року - в провінції Онтаріо в Канаді.

За оцінками Американської Ради за Енергетично-ефективну Економіку (American Council for an Energy-Efficient Economy), 90% світла дають "лампочки Едісона".

Флуоресцентні лампочки (в них світиться газ, а не волосина, як в традиційній лампі) споживають на 25-30% менше електрики і служать вдесятеро довше, вважають фахівці Ради. Як приклад вони наводять результати заміни 1000 лампочок в будинку уряду штату Массачусетс, де витрати на електрику зменшилася на $15 тисяч за рік.

Washington ProFile відзначає також, що викид вуглекислого газу, який вважається одним з винуватців "парникового ефекту" і глобального потепління, був скорочений на 56 тонн за рахунок зниження потужностей електростанцій, які працюють на вугіллі й мазуті.

РІА "Новости"