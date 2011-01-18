У Севастополі затвердили програму інформатизації

Севастопольська міська рада затвердила розроблену міською державною адміністрацією Програму інформатизації міста на період до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, програму депутати міськради затвердили на сесії.

Представляючи документ, начальник управління інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності СМДА Олексій КОРЧМИТ заявив, що «програма дозволить реалізувати пріоритетні інвестиційні проекти в реальному секторі економіки і в галузях, що відносяться до інфраструктури життєдіяльності».

Головною метою Програми інформатизації Севастополя на період до 2012 року є удосконалення системи управління стійким розвитком міста і якістю життя населення.

За словами О.КОРЧМИТА, досягнути головної мети програми можна шляхом розробки, впровадження і експлуатації системи «АРМ-Севастополь (О)», яка дозволить ухвалювати оптимальні управлінські рішення через моделювання ситуацій розвитку міста, що грунтуватиметься на необхідній і достатній кількості оперативних даних (АРМ - автоматизоване робоче місце).

«Пілотним» етапом інформатизації інфраструктури життєдіяльності планується впровадження в 2011 році трьох АРМ: створення «Електронної приймальні» місцевих органів влади на базі інформаційно-аналітичного центру розвитку (ІАЦР), автоматизація процесу підтримки нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги із застосуванням інформаційних технологій і автоматизація контролю якості надання і оплати житлово-комунальних послуг із застосуванням інформаційних технологій.

Програма фінансуватиметься з міського бюджету. Об`єм фінансування заходів програми планується на рівні 2477,5 тис. грн.; з них бюджетне фінансування - в об`ємі 1537,5 тис. грн, позабюджетне - 940,0 тис. грн.