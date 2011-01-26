Протести в Єгипті були організовані через Twitter

Як з`ясувалося, багатотисячні демонстрації в Єгипті за відставку президента країни були організовані через сайт мікроблогів Twitter і соціальну мережу Facebook, повідомляє Газета.ру з посиланням на PC News.

Як пише видання, на даний момент Twitter заблокований.

За даними звіту, підготовленого проектом Herdict, «Twitter був недоступний шість разів у Єгипті».

При цьому, представник компанії заперечує, що сайт заблокований

Більше 20 тисяч чоловік протестують на вулицях Єгипту, вимагаючи відставки Хосні Мубарака, який править країною вже 30 років.

Троє люди, зокрема один співробітник поліції, загинули у вівторок в ході антиурядових протестів, повідомляє Associated Press з посиланням на представника МВС країни.

Демонстранти, які назвали свою акцію "День гніву", вийшли в другій половині дня на вулиці єгипетських міст з вимогою поліпшити економічну ситуацію в країні і надати більше політичних свобод, пише РІА "Новости".

Якщо спочатку акція проходила мирно, як і планували організатори, то надвечір на площі Тахрір в Єгипті в поліцію полетіли камені, протестувальники почали ламати загороди і перекинули поліцейську будку. Один співробітник поліції одержав поранення в голову від кинутого каменя, пізніше він помер.

Ще два демонстранти загинули в місті Суец на північному сході Єгипту. За даними неназваного представника МВС, один з них отруївся сльозогіном, який поліція застосовувала, щоб розігнати демонстрантів. Другий, як і поліцейський, помер від поранення каменем.

В акції опозиції брали участь переважно молоді люди, надихнуті подіями в Тунісі, який пережив на початку січня "Жасминову революцію". Незадоволені рівнем життя, безробіттям і дорожнечею, демонстранти вимагали відставки уряду і відставки президента, як це відбулося в Тунісі.