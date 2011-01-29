Українець запатентував оригінальну технологію виробництва дизпального

У Городку на Хмельниччині місцевий житель Костянтин МАЛЕЦЬКИЙ запатентував оригінальну технологію виробництва дизельного пального.

Як передає кореспондент УНІАН, К.МАЛЕЦЬКИЙ відкрив спеціальний міні-цех із переробки пластикових пляшок на дизпальне для тракторів та автомобілів.

Для збору сировини винахідник розробив програми “Зелене місто” для Городка, Чемеровець, а також санаторію “Товтри” у Сатанові.

Зараз він готує програми і для інших міст області, зокрема, й Хмельницького.

“Якщо вдасться забезпечити безперебійне постачання необхідної кількості пет-пляшок, ми очистимо навколишнє середовище від цих шкідливих залишків і будемо продавати споживачам регіону відносно недороге дизпальне”, - зазначив К.МАЛЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. При переробці однієї тонни відходів полімерів отримується 60% дизпального та 10% бензину. Для отримання такої кількості дизельного пального у процентному співвідношенні потрібно переробити близько трьох тонн нафти.