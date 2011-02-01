Єгиптяни зможуть виходити в Twitter без інтернету

Корпорація Google надала мешканцям Єгипту, де через масові акції протесту відключено послуги інтернету, обхідний доступ до соціальної мережі Twitter, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний блог компанії - власника найбільшого мережевого пошукача.

Доступ до сервісу мікроблогів Twitter, який влада назвала "каталізатором антиурядових настроїв" був заблокований в Єгипті ще тиждень тому.

Тепер єгиптянам для виходу в Twitter треба надіслати голосове повідомлення на один з трьох міжнародних номерів (у США, Італії або Бахрейні). Це послання буде автоматично перенаправлено у вигляді запису на сторіночку додатку Speak2Tweet з ключовим словом #egypt.

Наявність підключеного інтернету для нового сервісу не потрібна. Про вартість користування його послугами не повідомляється.

"Ми сподіваємося, що це до певної міри допоможе народові Єгипту залишатися на зв`язку в цей нелегкий час", - зазначається в блозі.

У понеділок єгипетські ЗМІ з посиланням на західні дипломатичні джерела в Каїрі писали, що інтернет в Єгипті може повернутися протягом найближчих 24 годин. За даними видань, влада одержала тисячі скарг щодо відключення Єгипту від світової мережі і великих збитках і перебоях в роботі різних організацій у всіх секторах єгипетської економіки. Із скаргами зверталися також міжнародні організації та диппредставництва.