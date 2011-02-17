Канада зазнала хакерського нападу з Китаю

Іноземні хакери вчинили безпрецедентну атаку з китайських серверів на канадські урядові комп`ютерні системи і здобули доступ до закритої інформації, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телекорпорацію CBC і високопоставленого урядовця.

Зловмисники успішно зламали системи міністерства фінансів і казначейства (Treasury Board). Їм вдалося взяти під контроль комп`ютери високих чиновників і одержати паролі до урядових баз даних. Наразі з`ясовується, який об`єм конфіденційної інформації був викрадений. Після виявленням злому влада негайно закрили доступ в інтернет обом міністерствам, щоб не допустити відправки викраденої інформації на комп`ютери хакерів.

Експерти вже багато років попереджали канадський уряд про високу вразливість його електронних систем перед лицем можливих кібератак, наголошує CBS.

Вперше атака була зафіксована на початку січня. Спочатку повідомлялося лише про спроби зламати федеральні мережі. Поки не можна точно встановити, чи є хакери китайцями, чи за атакою стоять громадяни іншої держави, які скерували її через Китай.