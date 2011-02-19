У Лівії виключили інтернет

У Лівії в ніч на суботу, 19 лютого, був відключений доступ до інтернету, повідомляє AFP з посиланням на американську організацію Arbor Networks, яка займається відстежуванням трафіку.

За даними Arbor Networks, доступ в Мережу в Лівії був перекритий близько 00:15 за Грінвичем - з цієї миті організація зафіксувала різке зниження вхідного і вихідного трафіку. Сайт уряду Лівії, станом на 06:00, був недоступний.

У Лівії, нагадує Лента.ру, з 17 лютого відбуваються масові демонстрації, учасники яких вимагають відставки Муаммара Каддафі, який беззмінно править країною з 1969 року.