Історію ігрової індустрії змінять в Одесі

У суботу, 26 лютого компанія «Медіа-ключ 2.0» оголосить результати конкурсу винахідників ігор. Головним призом для кращого «ігророба» стане можливість втілити власний проект в життя.

Даний конкурс є одним з найнезвичайніших, оскільки присвячений створенню ігор, яких раніше не існувало. Всього в конкурсі взяло участь більше сотні проектів з України і Росії.

Нагадуємо, компанія «Медіа-ключ 2.0» працює в напрямах: створення інноваційних продуктів і інноваційних ігор, розробки власних технологій керованої творчості і розвитку творчих осіб. Конкурс - логічне продовження створеного недавно спеціального підрозділу «Особливе Конструкторське Бюро Ігор». Перед новим підрозділом поставлена мета – створити гру, яка почне нову епоху в історії ігор і захопить серця мільйонів.

Церемонія нагородження переможців конкурсу винахідників ігор відбудеться у суботу, 26 лютого в 14:00 в офісі компанії «Медіа-ключ 2.0» в Одесі на ул.Маразлієвська, 4.

Контакти: прес-секретар компанії "Медіа-ключ" Наталія Арутіна

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