Німецький міністр: інтернет необхідний як електрика і водопостачання

Влада ФРН створює центр запобігання кібератак, головним завданням якого буде убезпечення німецьких серверів. Крім того, в центрі працюватимуть експерти в галузі інформаційної безпеки, які в разі атаки зможуть проаналізувати ситуацію і вчасно поінформувати уповноважених осіб в уряді країни. Очікується, що центр почне роботу вже в квітні 2011 р. Керуватиме ним представник уряду ФРН, уповноважена з питань інформаційних технологій Корнелія Рогалл-Гроте, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на німецький телеканал N24.

"Інтернет останнім часом перетворився на один з найважливіших об`єктів інфраструктури", - прокоментував ситуацію міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр. "У разі позаштатної ситуації безпека країни може опинитися під загрозою. Інтернет необхідний як електрика і водопостачання, від яких ми повністю залежимо", - додав німецький політик.

За його словами, концепція нового центру безпеки передбачає відкриту і режимну частини. При цьому Т.де Мезьєр зазначив, що в питанні убезпечення серверів необхідна злагоджена робота всього Євросоюзу. Питання обговорюватиметься з представниками ЄС на саміті "Великої сімки", який пройде 26-27 травня 2011 р. у Франції.