Ринок «Петрівка» потрапив до американського списку

США внесли київський ринок «Петрівка» до списку торгових зон світу, на території яких продається піратська продукція, зокрема музика, фільми, ігри та програмне забезпечення.

Список таких зон опубліковано на сайті офісу торгового представника США.

Також до списку увійшли торгові зони та інтернет-сайти Індії, Китаю, Гонконгу, Таїланду, Філіппін, Колумбії, Пакистану, Аргентини. Потрапив до даного списку й московський ринок «Савелівський».

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року український суд уперше засудив продавця до позбавлення волі за розповсюдження піратського програмного забезпечення на ринку «Петрівка» в Києві. У нього було виявлено й вилучено загалом 63 піратських диска з програмним забезпеченням Adobe System і Microsoft. Продавця було визнано винним і засуджено Оболонським районним судом до тюремного ув’язнення строком на 3 роки й 6 місяців.