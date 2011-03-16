ЄБРР запустив сайт, присвячений Чорнобильській АЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив спеціальний веб-сайт, на якому розміщуватиметься інформація про міжнародні зусилля, спрямовані на перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно безпечний об`єкт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі представництва банку в Києві.

На сайті планують публікувати новини й анонси подій, пов`язані з роботами на ЧАЕС, включаючи інформацію про заходи, які проводитимуться в Україні в квітні 2011 р. у зв`язку з 25-ю річницею аварії на станції.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є адміністратором Чорнобильського фонду «Укриття», який було засновано країнами Великої сімки в 1997 р. із метою надання Україні допомоги в перетворенні об`єкту «Укриття» на безпечну й стабільну систему відповідно до Плану здійснення заходів на об`єкті «Укриття».

ЄБРР також є адміністратором Рахунку ядерної безпеки, кошти якого використовуються для завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Це сховище призначено для відпрацьованих паливних збірок, які будуть витягнуті з енергоблоків №1, №2, №3 Чорнобильської АЕС у процесі зняття станції з експлуатації.