Україна має намір стати асоційованим членом ЦЕРН

Україна має намір стати асоційованим членом Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, відповідні переговори провів голова Держінформнауки Володимир СЕМИНОЖЕНКО із Генеральним директором ЦЕРН, професором Рольфом ХОЙЄРОМ під час поїздки до Швейцарії 17-18 березня.

Також сторони підписали спільну декларацію Кабінету міністрів України та ЦЕРН стосовно науково-технічного співробітництва.

Підписання декларації, зазначають в Держінформнауки, сприятиме розвитку вітчизняного сектору високотехнологічної продукції, підготовці молодих вчених у галузі теоретичної та прикладної фізики, здійсненню комплексного розвитку ГРІД-технологій в Україні. Крім того, декларація дозволить розширити можливості використання українськими науковцями науково-технологічних потужностей європейських держав та застосувати цей досвід в Україні.

*** ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Він володіє найбільшою лабораторією з дослідження елементарних часток. ЦЕРН став одним із центрів розвитку нової комп’ютерної мережевої технології ГРІД, яка здатна зберігати та оперативно опрацьовувати великі об’єми даних, що з’являються після запуску Великого адронного коллайдера. Наразі членами ЦЕРН є 20 держав, спостерігачами – 8. Україна має унікальний шанс стати єдиною державою – асоційованим членом ЦЕРН.