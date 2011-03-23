Як крадуть гроші з мобілок?

За результатами дослідження "Лабораторії Касперського", переважна більшість виявлених за останній рік шкідливих програм (зловредів) націлені на крадіжку грошей користувачів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як відзначив провідний антивірусний експерт "Лабораторії Касперського" Денис МАСЛЕННИКОВ, у світі мобільного шкідливого ПЗ, як і раніше, домінують програми, що непомітно надсилають SMS-повідомлення на короткі платні номери. Використання SMS-троянців залишається для зловмисників найлегшим і найдієвішим способом заробити гроші. Оскільки, на його думку, будь-який мобільний пристрій, будь то смартфон або звичайний мобільний телефон, безпосередньо пов`язаний з реальними грошима користувача - з його мобільним рахунком. Саме цей "прямий доступ" зловмисники активно використовують".

2010 рік був відзначений появою нових способів крадіжки конфіденційної інформації користувачів і наживи для вірусописателів, які створюють зловредів для різних мобільних платформ. Так, одна з виявлених шкідливих програм у фоновому режимі пересилала на номер зловмисника SMS-повідомлення, що містять коди аутентифікації для онлайн-банківських операцій. Крім того, вперше за 6 років історії мобільного шкідливого ПЗ було виявлено троянця, який здійснював дзвінки на міжнародні платні номери.

При цьому, як відзначили в компанії, шкідливі програми і атаки в цілому стали складнішими. Зловмисники стали використовувати різні поєднання вже відомих технологій. Так, за рахунок широкого розповсюдження мобільного інтернету шкідливі програми дістали можливість взаємодіяти з видаленими серверами зловмисників і одержувати від них оновлення і команди. Такі можливості можуть використовуватися злочинцями для створення мобільних ботнетів.

Також змінилося співвідношення різних операційних систем для мобільних пристроїв, у зв`язку з цим змінилася і розстановка сил в середовищі сучасних мобільних зловредів. ОС Android упевнено завойовує популярність, і на даний момент залишила позаду Windows Mobile. Розширюється і список платформ, для яких зафіксовані шкідливі програми. Тепер до них додалися iOS (операційна система для iPhone/iPod Touch/iPad) і Android. Так, у серпні 2010 року була виявлена перша шкідлива програма для ОС Android. За прогнозами експертів "Лабораторії Касперського", з часом їх число буде лише зростати.

Кількість зловредів для iPhone, як і раніше, невелика, при цьому зловреди, що з`явилися, здатні заразити лише "разлочені" (jailbroken) смартфони. J2ME, як і раніше, лідирує в рейтингу модифікацій об`єктів, що детектуються, оскільки дана платформа охоплює не тільки користувачів деяких смартфонів, а й практично кожного власника звичайного сучасного мобільного телефону.