Росія автоматизує пошук екстремізму в інтернеті

Федеральна служба з нагляду у сфері зв`язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) зайнялася розробкою системи, яка дасть змогу здійснювати в автоматизованому режимі перевірку публікацій інтернет-ЗМІ на предмет екстремістських висловлювань.

Очікується, що оптимальна система контролю буде схвалена за підсумками спеціального конкурсу, і переможець одержить близько 15 млн. рублів на її реалізацію, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами керівника Роскомнагляду Михайла Воробйова, це нововведення викликане бурхливим зростанням потоку інформації в інтернеті, що унеможливоює ручний моніторинг інтернет-преси і інших онлайн-ресурсів.

Нова система, яку розраховують впровадити вже цього року, дасть змогу більш оперативно реагувати і видаляти статті й коментарі, що порушують закон "Про засоби масової інформації", стверджують співробітники відомства.