Київстар гарантує захист дітей від онлайн-загроз

«Київстар» запровадив нову унікальну послугу для мобільного телефону - «Батьківський контроль». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Київстар».

Нова послуга гарантує захист дітей від онлайн-загроз під час виходу в Інтернет з мобільного телефону. Технічне рішення на базі переліку безпечних сайтів розроблено вперше на українському телеком-ринку і надається безкоштовно для клієнтів «Київстар».

Послуга «Батьківський контроль» відкриває доступ з мобільного телефону лише до переліку безпечних і корисних ресурсів для дітей. На момент запуску список складається з 44 сайтів – освітнього і розважального характеру. Веб-ресурси були запропоновані клієнтами і співробітниками «Київстар» і рекомендовані для дітей експертами Інституту психології ім. Г.Костюка Національної академії педагогічних наук України.