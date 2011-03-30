Реактори АЕС «Фукусіма-1» накриють тканиною

Пошкоджені реактори аварійної АЕС «Фукусіма-1» планується накрити куполами із спеціальної тканини, і це має запобігти розльотові радіоактивних часток, повідомив японській газеті «Асахі» представник компанії-оператора станції Tokyo Electric Power (TEPCO).

Крім того, в середу вранці представник національного Агентства з атомної і промислової безпеки повідомив, що вміст радіоактивного йоду в морській воді поблизу АЕС «Фукусима-1» перевищив встановлену місцевим законодавством граничну норму в 3355 разів.

Фахівці мають намір накрити тканиною енергоблоки №1, №3 і №4, будівлі яких були серйозно пошкоджені в перші дні катастрофи, коли всередині періодично вибухав водень. Попередньо конструкції проблемних реакторів планується обробити особливою фарбою, яка також обмежить витік радіоактивних речовин в атмосферу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Ця операція буде проведена і на реакторі №2, споруда якого постраждала менше.

Крім того, офіційні представники TEPCO спростували інформацію про те, що її президент 66-річний Масатака Симідзу склав з себе повноваження - напередодні навіть обговорювалися чутки, що Симідзу наклав на себе руки, пише Газета.ру.