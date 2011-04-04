Хакери атакували ЖЖ

Популярний в Росії блог-сервіс LiveJournal ("Живий журнал" - ЖЖ) знову зазнав атаки хакерів. Повідомлення про це розміщене на заголовній сторінці LiveJournal Russia.

Керівник проекту Світлана ІВАННІКОВА підтверджує, що вже кілька годин сервіс працює некоректно. «Причина полягає в черговій DDoS-атаці на LiveJournal. Адміністратори в курсі проблеми і вже виявляють адресатів і джерела атаки», - йдеться в її заяві.

Як повідомлялося в ЗМІ, попередня атака на російський ЖЖ відбулася 30 березня цього року і тривала більше 7 годин, увесь цей час блог-сервіс був недоступний.

Російський експерт за мережевими проектами Антон НОСИК припускає, що щонайпотужніша за все 12-річне існування російського ЖЖ атака пов`язана з піар-кампаніями проти музиканта Юрія ШЕВЧУКА, письменника Володимира СОРОКІНА, а також попередніми кібератаками на видавничий дім "Комерсант`", блоги опозиційних діячів і журналістів таких як Олексій НАВАЛЬНИЙ, та інші мережеві ресурси, зокрема естонські і грузинські.

«На мою думку, атаки на ЖЖ, Твіттер, стенделонблоги та інші незалежні ресурси триватимуть і траплятимуться значно частіше», - прогнозує А.НОСИК.

Російський сегмент користувачів LiveJournal становить 20 млн. користувачів.