Росія відмовилася від українсько-бразильського космічного проекту

Росія відмовилася брати участь в українсько-бразильському проекті із запуску ракет "Циклон-4" з космодрому Алкантара. Про це повідомив на прес-конференції голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрій Алексєєв.

Раніше передбачалося, що російське Конструкторське бюро транспортного машинобудування (КБТМ, Москва), яке брало участь у створенні ракетних систем "Циклон" попереднього покоління, створюватиме пусковий комплекс і для "Циклону-4". "Росія нам відмовила. Ми більшу частину наземного стартового комплексу робитимемо в Дніпропетровську", - повідомив Ю.Алексєєв. Частину робіт виконає завод "Азовмаш" (Маріуполь).

Голова космічного відомства зазначив, що Україна вже вклала в проект 150 млн. дол. Перший льотний зразок ракети готовий на 8%, повномасштабний макет носія для відпрацювання операцій на стартовому майданчику - на 20-25%. Для завершення програми "Циклон-4" необхідно ще 260 млн. дол. Парламент 5 квітня 2011 р. дозволив урядові видавати гарантії для залучення кредиту на необхідну суму. "Перший віце-прем`єр Андрій Клюєв обіцяв вирішити питання фінансування в квітні", - сказав Ю.Алексєєв. Пробний пуск ракети планується на перше півріччя 2013 р. Замовника на корисний вантаж шукають. "Можу сказати, що японці вже зацікавилися", - сказав глава ДКАУ.