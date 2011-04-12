Україна демонтує станції попередження про ракетний напад

Державне космічне агентство України (ДКАУ) пропонує демонтувати станції попередження про ракетний напад (СПРН) в Севастополі та Мукачевому. Таку заяву зробив голова космічного відомства Юрій Алексєєв на прес-конференції 11 квітня. "Ми провели дві наради і вважаємо, що станції СПРН повинні бути демонтовані. У такому вигляді вони Україні не потрібні", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

За словами Ю.Алексєєва, устаткування, яке є на цих об`єктах, виготовлене в 1965-1970 рр. На охолодження цих ЕОМ, які включаються двічі-тричі на день в черговому режимі, щороку витрачається 125 тис. дол. Змінювати кут огляду цих станцій також економічно невигідно. ДКАУ упевнене, що за 2,5-3 роки Україна може створити нову локаторну систему кругового огляду для аналізу космічної обстановки. У 2010 р. на підготовчу роботу за цим проектом витрачено 125 тис. дол. Загальна вартість проекту і місце розташування об`єкту уточнюється.

"У нас буде сучасна станція контролю космічної обстановки", - сказав керівник ДКАУ.

Ю.Алексєєв пояснив, що 3-4% космічних апаратів в світі запускаються негласно. Крім того, "космічне сміття" є реальною загрозою для дорогих супутників. Тому є попит на послуги з контролю ситуації на орбітах. За словами керівника ДКАУ, інтерес до таких можливостей України проявляла, зокрема, Німеччина.

Українські РЛС в Севастополі і Мукачево, які створювалися в СРСР для попередження про ракетний напад, з 26 лютого 2009 р. припинили передачу інформації до Росії у зв`язку з денонсацією відповідної двосторонньої угоди.