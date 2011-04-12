Путін пропонує Україні будувати космодром

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запросив Україну взяти участь у російському проекті з будівництва космодрому «Восточний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

В.ПУТІН підкреслив, що сьогодні цей проект знаходиться на початковому етапі, і Росія приділяє йому велику увагу і значні ресурси.

За словами російського прем`єра, Україна могла б вже на перших етапах підключити до цього проекту українських фахівців.

Також В.ПУТІН зазначив, що у двох країн є хороші перспективи співпраці в космічній сфері.

Він вважає, що потрібно більше приділяти уваги не лише конкретним проектам, але й кооперації двох країн у науковій сфері.

Як повідомляв УНІАН, Росія на Далекому Сході планує збудувати новий космодром «Восточний».

Очікується, що з 2018 року запуск усіх російських пілотованих космічних кораблів повністю здійснюватиметься звідти. За три роки до цього з космодрому почнуть здійснюватися запуски ракет носіїв з різними вантажами і супутниками.

Навколо космодрому буде створена широка інфраструктура і місто з населенням в 30-40 тис. осіб.