Мейл.Ру звинувачують у наданні платформи для спілкування педофілів

Блогери звинувачують інтернет-ресурс Мейл.Ру у наданні платформи для спілкування педофілів.

Результати так званого громадського розслідування були розміщені в одному з інтернет-щоденників. Там же були опубліковані скрін-шоти чатів Мейл.Ру та інших сервісів, у яких відкрито спілкуються педофіли і торговці дитячою порнографією.

У Компанії Мейл.Ру радіостанції «Эхо Москвы» заявили, що займаються скаргою блогерів. Представник порталу Валерія Коміссарова сказала, що вони вже видалили аккаунти можливих педофілів/