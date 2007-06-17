Німці налагодили масовий випуск протиядерних бункерів (схема, ціна)

Німецька компанія ABCguard запустила в масове виробництво бункери, що захищають від зброї масового знищення. Вони вміщують до сімох осіб і коштують близько 120 тисяч доларів. За пару місяців роботи компанії в чергу вишикувалися більше 200 клієнтів, повідомляє газета The Sunday Telegraph.

Бункери продають під рекламним слоганом "Безпечне місце в небезпечному світі". За твердженням ABCguard, вони захищають від ядерної, хімічної і біологічної зброї. Крім того, в бункері можна сховатися під час землетрусу або сходу лавини.

Стандартний бункер має розміри 6,7 на 3 метри. Його стіни зроблені із сталі і вкриті 30-сантиметровим шаром бетону. Система життєзабезпечення розрахована на місяць безперервного перебування.

Встановлення бункера займає близько тижня. Його закопують в землю так, щоб стеля укриття була за метр від поверхні.

"Війна з тероризмом робить світ дедалі менш безпечним, ходять розмови про нову Холодну війну і навіть ядерний конфлікт. Глобальне потепління викликає небезпеку природних катастроф. Сучасний надійний захист у стилі "Зроблено в Німеччині" - наша відповідь на все це. Ми знайшли ринкову нішу", - заявив інженер ABCguard Олівер Лангвіч (Oliver Langwich).

Лента.ру