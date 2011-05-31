Франція не має наміру слідом за Німеччиною закривати АЕС

Франція поважає рішення Німеччини відмовитися від атомної енергетики до 2020 року, але не має наміру наслідувати її приклад, передає Франс Прес з посиланням на заяву прем`єр-міністра країни Франсуа Фійона.

Про рішення Німеччини у понеділок заявила канцлер Ангела Меркель. Уряд має намір до встановленого терміну відключити всі 17 АЕС в країні. За словами Меркель, спочатку Німеччина планувала повністю перейти на без`ядерну енергетику до 2050 року, але після катастрофи в Японії ситуація змінилася.

"Франція поважає рішення Німеччини, але нашу політику це не змінить. Ми вважаємо, що атомна енергетика - це рішення майбутнього, зокрема, воно стосується наших зобов`язань щодо скорочення викидів парникових газів", - заявив Фійон, який перебуває в робочій поїздці в Страсбурзі.

За його словами, на справжній момент не існує інших рішень, які дозволять дотримувати європейські зобов`язання в цьому ключі.

"При цьому ми вважаємо, що необхідні значні інвестиції в безпеку ядерної індустрії", - додав французький прем`єр.

Раніше, нагадує РІА "Новости", керівник французької ядерної корпорації Areva Анн Ловержон заявила в інтерв`ю французьким ЗМІ, що Німеччині, на її думку, тепер доведеться імпортувати атомну електроенергію.