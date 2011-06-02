Китайські хакери зламали сотні акаунтів Gmail

Китайські хакери зламали облікові записи кількасот користувачів поштового сервісу Gmail, зокрема акаунти високих американських урядовців і політичних діячів США, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву компанії Google.

У заяві зазначено, що всі користувачі зламаних облікових записів були поінформовані про хакерську атаку. На думку Google, нинішній інцидент не має нічого спільного з серйознішою кібератакою китайських хакерів наприкінці 2009 - початку 2010 року, коли їх метою стали системи безпеки самої компанії.

Обстановку загострюють повідомлення, які з`явилися останнім часом, про те, що за подібними кібератаками може стояти уряд КНР, зауважує РІА "Новости". Повідомлялося, що спеціальні підрозділи китайської армії організовують навчальні хакерські атаки на інформаційні мережі збройних сил КНР і, таким чином, підвищують готовність Народно-визвольної армії Китаю до захисту своїх систем управління.

На думку представників міністерства оборони КНР, підвищення рівня інформатизації і посилення захисту інформаційних мереж є важливими складовими частинами бойової підготовки військ.