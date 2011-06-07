Найбільший у світі пасажирський літак вперше прилетів у США

Найбільший у світі пасажирський літак Airbus 380 у понеділок вдень зробив першу посадку в столиці США.

Літак французької авіакомпанії Air France, прилетівши з Парижа, приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса приблизно о 13.45 за місцевим часом. Десятки журналістів зустрічали А380 прямо на льотному полі.

"Літак розрахований на 516 осіб, у ньому передбачені чотири класи: дев`ять місць у першому, 80 - в бізнес-класі, 38 - в економ-Premium і 399 - в звичайному економічному. Серед особливостей літака - "розумна" система освітлення, невелика картинна галерея, шість барів і доволі солідна індивідуальна розважальна програма. Крім того, він більш екологічний, ніж його попередник - A330, шкідливих викидів в атмосферу від нього значно менше. Плюс А380 - один з найтихіших літаків", - розповіла РІА Новини представник Air France у США.

А380 тепер здійснюватиме рейс Вашингтон-Париж-Вашингтон щодня.