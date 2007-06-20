Ліквідація радіоактивної плями на промисловому полігоні (5 фото)

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями.

У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

За інформацією Головного управління МНС в Донецькій області, станом на 15 червня на полігоні завершені роботи з укриття радіоактивної плями полімерною плівкою.

Міністр з надзвичайних ситуацій заявив, що в результаті інциденту держава зазнала збитків у кілька десятків мільйонів гривень. За фактом появи радіоактивної плями порушено кримінальну справу.

Фото надане прес-службою МНС в Донецькій області / УНІАН