Ліквідація радіоактивної плями на промисловому полігоні (5 фото)

18:34, 20 червня 2007
Наука та IT
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Роботи тривають понад два місяці

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями.

У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

За інформацією Головного управління МНС в Донецькій області, станом на 15 червня на полігоні завершені роботи з укриття радіоактивної плями полімерною плівкою.

Міністр з надзвичайних ситуацій заявив, що в результаті інциденту держава зазнала збитків у кілька десятків мільйонів гривень. За фактом появи радіоактивної плями порушено кримінальну справу.

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями. У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями. У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями. У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями. У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

Співробітники МНС працюють на межі зони радіоактивної плями. У квітні цього року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільради в Костянтинівському р-ні Донецької обл. були знайдені ділянки ґрунту з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на окремих ділянках радіоактивної плями в 28 тисяч раз перевищував норму.

Фото надане прес-службою МНС в Донецькій області / УНІАН

 

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