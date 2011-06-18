Технопарк під Одесою коштуватиме китайцям мільярди доларів

Китайська корпорація «Сіномаш» має намір реалізувати проект будівництва індустріального парку на площі 1200 гектарів у Комінтернівському районі Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської обласної держадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК після зустрічі з президентом цієї корпорації паном Щей БІАО.

За словами Е.МАТВІЙЧУКА, домовленість про виділення земельної ділянки під будівництво у приміському районі була досягнута минулого року. Сьогодні сторони вирішили створити спільну робочу групу з українських і китайських фахівців, яким протягом 3-5 місяців належить підготувати проект індустріального парку з метою підписання відповідного договору про співпрацю.

«Ми зацікавлені у створенні високотехнологічного виробництва, при функціонуванні якого будуть дотримуватися всі екологічні норми. Це вкрай важливо для соціально-економічного розвитку регіону », - зазначив Е.МАТВІЙЧУК.

Він також заявив, що керівництво корпорації готове вкласти у будівництво технопарку і пов`язаних із ним виробництв кілька мільярдів доларів, що дозволить у майбутньому створити тисячі робочих місць. Крім того, за словами голови ОДА, китайські бізнесмени мають намір «вкласти 300 млн. дол. у розвиток інфраструктури».

Довідка УНІАН. Машинобудівна корпорація «Сінемаш» створена у 1997 році. Це – одне з найбільших підприємств у машинобудівній індустрії Китаю. Спеціалізується на розробках інженерно-конструкторських проектів, виробництві обладнання і його постачання на внутрішній і зовнішній ринки.