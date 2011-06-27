Невловимі веб-месники оголосили про саморозпуск

Анонімна хакерська група LulzSec, яка взяла відповідальність за злом протягом двох останніх місяців сайтів ЦРУ, ФБР і сенату США, заявила про розпуск і припинення своєї діяльності. Хакери зробили цю заяву на своїй сторінці в Twitter.

"Наш запланований 50-денний круїз закінчився, і ми повинні відплисти вдалину", - цитує РІА "Новости".

LulzSec - хакерська група, що зажила популярності після серії атак на сайти великих компаній (Sony, Nintendo та ін.) і урядових організацій (сенат США, ЦРУ). За неофіційною класифікацією, LulzSec належить до так званих "сірих" хакерів. Це кіберхулігани, які зламують сайти або тимчасово виводять їх з ладу не з корисливих цілей, а щоб вказати власникам сайту на прогалину в системі безпеки, або "помститися" за будь-що.

Правоохоронцям не вдалося ефективно протидіяти діяльності LulzSec. Зокрема, минулого тижня LulzSec відкрила власну телефонну "гарячу лінію", де користувачі могли поскаржитися на будь-який сайт. Якщо керівництво LulzSec вирішувало, що скарга обґрунтована, група застосовувала свою "мережеву зброю".