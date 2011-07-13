Засновник WikiLeaks подав апеляцію

Засновник інтернет-проекту WikiLeaks Джуліан Ассанж подав апеляцію до Високого суду Лондона проти рішення про його екстрадицію до Швеції, прийнятого в лютому, повідомляє Радіо Свобода.

У Швеції проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у сексуальних злочинах.

Ассанж був арештований в Лондоні в грудні минулого року.

Засновник WikiLeaks спростовує висунуті проти нього звинувачення, називає їх політично мотивованими. Раніше сайт WikiLeaks оприлюднив тисячі секретних документів різних відомств США