Випробування найшвидшого літака в світі завершилися невдало

У США закінчилися невдачею чергові випробування надзвукового військового безпілотного літака. Про це повідомляє ТСН.

Літак Falcon HTV-2 був успішно запущений з авіабази Ванденберг в Каліфорнії, проте незабаром після того, як він успішно відокремився від ракети, зв'язок з ним був втрачений. У ході попередніх досліджень в квітні диспетчери також втратили зв'язок з літаком.

Гіперзвуковий Falcon HTV-2 є розробкою американського Управління перспективних дослідницьких програм у царині оборони (DARPA) і є суперзброєю нового покоління. За задумом Пентагону, на такому апараті менш ніж за годину можна доставити і скинути, наприклад, ядерну бомбу в будь-яку точку планети.

За формою літак нагадує наконечник списа. Весь його корпус злитий - крил у звичному розумінні немає. Довжина його невелика - всього 3,7 метра, швидкість польоту - 13 тисяч миль на годину (майже 21 тисяча кілометрів на годину). Для порівняння: надзвукові літаки типу радянського МіГ-25, на яких було встановлено 29 світових рекордів, за годину долають 2,4 тисячі кілометрів.

Апарат, який за запитом Пентагона почали розробляти в 2003 році, до цього тестувався у віртуальному просторі і в аеродинамічній трубі. Перший його тестовий запуск в реальних умовах відбувся в квітні минулого року, але виявився невдалим.

Протривав він по суті всього 9 хвилин: літак протягом 139 секунд летів на швидкості 16,7 тисячі миль в годину, після чого бортовий комп'ютер діагностував аномалію і, відповідно до програми безпеки, спрямував його в океан.