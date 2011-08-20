Будівельники порту в Сочі запевняють, що Чорне море не постраждає

Екологія Чорного моря не постраждає від реконструкції морського порту Сочі та будівництва нових терміналів, заявила заступник директора сочинської філії "Росморпорту" Юлія Волкова.

"...спеціалзовані організації провели оцінку ступеня забруднення морських вод і донних відкладень на ділянках будівництва і встановили, що намічені будівельні роботи не призведуть до додаткового забруднення", - цитує РІА "Новости".

За її словами, передбачено ряд додаткових заходів: використання грунтів, що не розмиваються, екологічно орієнтованих технологій днопоглиблювальних робіт, обмеження гідротехнічних робіт у період масового нересту та в міграційні періоди.

"Для додаткового забезпечення екологічної безпеки здійснюватиметься контроль у режимі реального часу", - додала Ю.Волкова.

Федеральне державне унітарне підприємство "Росморпорт" за завданням Росморрічфлоту як замовника здійснює будівництво нової гавані для круїзних суден, зокрема нових гідротехнічних споруд та пасажирського терміналу в рамках проекту реконструкції морського порту Сочі. Нова гавань забезпечить можливість одночасного прийому одного круїзного лайнера завдовжки до 315 метрів і місткістю три тисячі пасажирів, а також поромів завдовжки до 220 метрів. Введення об`єкту в експлуатацію намічене на лютий 2013 року.